Эксперт оценил новую форму одежды кондукторов курганских маршруток

Новая форма одежды кондукторов общественного транспорта Кургана практична и эстетична. Такое мнение в беседе с «Новым миром» высказала заведующая ателье Курганского промышленного техникума Татьяна Конева.

- Авторы модели выбрали вариант безрукавки. Это практично. Постоянно обилечивая пассажиров, кондуктор делает много движений руками, и к концу смены они могут отваливаться, если на них дополнительный груз навесить. Да, безрукавка, не так согревает зимой. Но в большинстве автобусов даже в мороз тепло. А летом в душном салоне в безрукавке, наоборот, не испаришься, - считает Татьяна Конева.

Выбранный авторами эскиза цвет жилета, зеленый, заведующая ателье Курганского промышленного техникума назвала достаточно эстетичным. Он вызывает, скорее, положительные эмоции или, по крайней мере, нейтральные, но никак не раздражающе негативные. Зеленый – это цвет травы, пробуждения жизни.

- Оттенок достаточно броский. Он будет заметен даже в переполненном салоне автобуса. Одновременно с этим зеленый – не маркий. Жилет не надо будет часто стирать, он долго не замызгивается, - полагает Татьяна Конева.

Добавим, единая форма одежды экипажей маршрутных автобусов вводится в результате транспортной реформы, которая стартовала в Кургане 3 января текущего года. По утверждению властей, реформа направлена на улучшение качества обслуживания пассажиров и на то, чтобы перевозчики не могли необоснованно повышать цену проезда.

В то же время у реформы нашлись противники – они заявляют, что общественный транспорт в городе стал ходить хуже. Эксперты не исключают, что недовольство могут подогревать те перевозчики, которые отказались участвовать в реформе и после окончания действия их лицензий лишатся права выводить свои автобусы на маршруты.

Николай Волков.

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