Эксперты «Лапши» рассказали, откуда в России появились фейки об оспе обезья

Источником для фейков и слухов об оспе обезьян в российских социальных сетях и СМИ стали западные и европейские медиа. К такому выводу пришли аналитики фактчекингового проекта «Лапша».

Первый случай заражения оспой обезьян был подтвержден Всемирной организацией здравоохранения в начале мая 2022 года. Уже 17 мая в российских соцсетях начали появляться фейковые сообщения о том, что к распространению инфекции причастен основатель компании Microsoft Билл Гейтс. Поводом для слухов стало его «пророческое» высказывание, которое он озвучил осенью 2021 года. Тогда Гейтс заявил, что следующая пандемия может быть связана с вирусом модифицированной оспы.

Слухи подкрепили сообщения, которые появились 19 мая в англоязычных СМИ. Сразу несколько интернет-изданий написали о представителе Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин, которая заявила, что Билл Гейтс планирует зарабатывать на вспышке обезьяньей оспы.

Также в середине мая россияне начали обсуждать в соцсетях фейки о том, что сценарий пандемии был определен еще в марте 2021 года. На этот раз в Россию фейковая новость пришла из немецких СМИ, отмечают авторы «Лапши».

Позже вице-президент «Инициативы по сокращению ядерной угрозы», доктор биофизики Хайме Ясиф заявил, что «сценарий пандемии» был вымышленным и использовался экспертами для учений.

Несмотря на все фейки, которые появлялись еще в мае, первый официальный случай завоза оспы обезьян в Россию Роспотребнадзор подтвердил только 12 июля. При этом в ведомстве отметили, что болезнь протекает в легкой форме и жизни пациента ничего не угрожает.

«Учитывая широкий охват ложной информации, а также активное ее распространение в СМИ и соцсетях, вскоре возможно появление новых фейков об оспе обезьян», - предупреждают россиян авторы проекта «Лапша».

Также они напомнили, что достоверная информация о заболевании публикуется только на сайтах ВОЗ и Роспотребнадзора.

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