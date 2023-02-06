Елена Перминова: "Юбилей станет новым импульсом для вдохновенной работы на благо Курганской области"

Сенатор Елена Перминова поздравила зауральцев с 80-летием родной Курганской области:

- Наша область была образована в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Тысячи зауральцев доблестно отстаивали свободу и независимость Родины на передовой, приближая великую Победу. Развивая сельское хозяйство и промышленность, земляки упорно трудились, чтобы обеспечивать фронт всем необходимым.

Сегодня Курганская область — стабильно развивающийся индустриально-аграрный регион. Отрадно видеть, как меняется облик городов и сёл, ведется большая работа по привлечению инвестиций в экономику, появляются современные производства. Все это – результат многолетнего добросовестного и честного труда зауральцев. Талантливые, неравнодушные и полные энергии, они создали прочную основу для дальнейшего развития региона.

Уверена, что этот юбилей станет новым импульсом для вдохновенной работы на благо Курганской области и всей России. Объединив усилия, мы сможем выйти на новые рубежи. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в реализации всех намеченных планов.