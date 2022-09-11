Елена Ситникова: «Без этих ремонтов и прокладки новых сетей не будет дальнейшего развития города»

Елена Ситникова во время выездного совещания и проверки ремонтных работ на Некрасовском и Кировском мостах отметила: «В этом году по причине масштабного ремонта инженерных сетей и ремонта дорог в городе несколько затруднено движение. Тем не менее, без этих ремонтов и прокладки новых сетей не будет дальнейшего развития города, невозможно будет новое строительство. Мы все делаем для развития Кургана. Поэтому нужно набраться терпения и пережить временные трудности и неудобства, которые всем нам приходится сейчас испытывать».

Она подчеркнула, что ремонт мостов очень важен для нас. Мостовые конструкции с годами пришли в неудовлетворительное состояние. «Мы долго ждали, чтобы попасть в федеральную программу «Мосты и путепроводы», готовили много документов, заявок, чтобы нам одобрили ремонты. Сейчас благодаря поддержке со стороны Губернатора региона Вадима Шумкова и правительства Курганской области мы попали в эту программу, и рады, что можем ее реализовать. Итогом ремонтов станут качественные и надежные мосты, которые будут служить нам долгие десятилетия. Соглашусь, что эта работа приносит неудобства горожанам. Но, тем не менее, повторюсь, она необходима», - сказала глава города.

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