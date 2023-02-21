Елена Ситникова: «Каждый из нас сделает все возможное, чтобы наша страна оставалась сильной и независимой»

Нынешнее поколение в ответе за нашу Родину, за нашу страну. Такого мнения придерживается глава Кургана Елена Ситникова.

«Мы должны сохранить её и передать нашим потомкам. Эта мысль сегодня прошла красной нитью в послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Много было сказано о патриотизме русского народа, мужестве и стойкости, щедрости его души, а главное - готовности поддержать в трудную минуту и прийти на помощь тем, кто в этом действительно нуждается. Поддерживаю полностью. Мы просто так устроены, это в нас с самых первых дней рождения», - написала глава города в своём телеграм-канале.

Она подчеркнула: главное – не потерять эти ценности и передать нашим детям и внукам, будущим поколениям. «Уверена, что каждый из нас сделает все возможное, а иногда и невозможное, чтобы наша страна оставалась сильной и независимой», - прокомментировала Елена Ситникова.