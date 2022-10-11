Елена Ситникова: "Мы гордимся своими учреждениями образования и педагогами"

Качество образования в Кургане признано лучшим по итогам проведенной оценки муниципальных механизмов управления качеством образования в регионе. Об этом глава города Елена Ситникова написала в своём телеграмм-канале.

Она отметила: «Мы гордимся своими учреждениями образования и нашими педагогами, которые каждый год готовят медалистов, призеров различных интеллектуальных и творческих конкурсов, победителей и призеров олимпиад».

По словам Елены Ситниковой, в 2021 году школу с медалью «За особые успехи в учении» окончили 135 курганских школьников. В январе-феврале 2022 года 333 обучающихся города Кургана из 25 общеобразовательных учреждений приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, где заняли 125 призовых мест. 16 школьников участвовали в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, несколько человек стали призёрами.

65 образовательных учреждений города Кургана участвуют в реализации областных межведомственных и сетевых инновационных проектов.

«В 2022 году ведомственными наградами различного уровня награждены 67 работников муниципальной системы образования города Кургана, среди которых: заместители руководителей, педагоги, воспитатели, старшие воспитатели муниципальных образовательных учреждений. Благодарственными письмами Министерства просвещения РФ отмечены 27 сотрудников, из них: 10 педагогов общеобразовательных учреждений, 12 педагогов дошкольных образовательных учреждений, 4 заместителя руководителя ОУ», - написала глава Кургана.