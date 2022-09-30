Елена Ситникова: «Мы очень рады, что Российская Федерация приняла братьев в свои объятья»

В Центральном парке культуры и отдыха прошёл концерт в поддержку вхождения в состав России Донбасса и освобождённых Запорожской и Херсонской областей.

На площади в центральном парке Кургана собрались сотни горожан. Так же, как и в день, когда начинался референдум по присоединению этих территорий к России. За ходом голосования большинство из пришедших поддержать принятое народом решение следили с волнением и пониманием того, что выбор будет сделан правильно.

«Сейчас, когда получили результаты, стало понятно, что все народы республик в едином порыве проголосовали фактически единогласно. Можно сказать, что это ожидаемый результат, - считает председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов. - Конечно, это приятно. Восторжествовала историческая справедливость».

У всех пришедших на праздник отношение к событию и чувства точно такие же. Молодёжь, может быть, не знает тонкостей политических определений, и её представители ситуацию называют своими словами, невзирая на границы.

«Часть Российской Федерации снова вернулась в родную гавань, как Крым в 2014 году», - немного волнуясь, говорит студент Курганского технологического колледжа Егор Клепиков.

Немало курганцев, которых с жителями республик Донбасса связывают личные отношения. Они знают из первых уст, что значит для тех, кто восемь лет жил под бомбёжкой то, что происходит сейчас.

«Я лично общалась с одной девочкой из ДНР на одном молодёжном съезде, - рассказывает жительница Кургана Яна Тупиченко. – Они говорят о том, что очень рады тому, что это происходит, что их боль услышали».

«Невозможно не радоваться, потому что наша страна становится больше, мы становимся дружнее, своих не бросаем ни в коем случае, - делится чувствами жительница Кургана Мария Максимова. – Я рада, что происходят такие мероприятия, как сегодняшнее, потому что все люди начинают объединяться за страну, за мир, за президента».

У людей старшего поколения и к спецоперации, и к народному воссоединению особенное отношение, потому что они родились, выросли и жили в Советском Союзе. Братство республик им хорошо знакомо и памятно.

«Сейчас возвращается историческая справедливость, - уверен курганец Владимир Бражнов. – Тот большой пласт русскоязычного населения вместе с той землёй, на которой он давным-давно живёт, возвращается и присоединяется к России».

Многие пришедшие на праздничный концерт держали в руках флаги с различной символикой – партий, общественных организаций и советских времён. Перед сценой крепкие парни в единой форме, украшенной триколором, развернули многометровый российский стяг.

«Теперь мы все вместе! Мы – город Курган - своих не бросаем! Мы очень рады тому, что наша Российская Федерация приняла братьев в свои объятья!» - провозгласила со сцены глава Кургана Елена Ситникова.

На концерте перед курганцами выступили вокальные коллективы и солисты. Каждую песню зрители поддерживали аплодисментами. Общая тональность звучания выдержана в мажоре. Репертуар программы – патриотического содержания.

Константин Сапунов. Фото Дмитрия Чечулина.

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