Елена Ситникова: «Мы все вместе создаём и строим Курган»

Глава Кургана Елена Ситникова поздравила горожан:

- Дорогие друзья! Курганцы!

От души поздравляю вас с днём рождения нашего любимого города!

Этот праздник объединяет всех, кому дорог Курган. Кто здесь живет и работает. Кто связал с нашим городом своё будущее.

Наш любимый Курган – город великой страны. С каждым годом он становится современнее и уютнее. Ремонтируются дороги, обновляются мосты. Строятся современные красивые дома, школы, больницы, детские сады. Благоустраиваются дворы, появляются новые уголки отдыха. Всё, что делается в городе – всё делается с любовью и для вас!

Мы все вместе создаём и строим Курган. Здесь комфортно жить и работать, развиваться и самореализовываться людям разных поколений. Мы по праву гордимся историей нашего города, его современными достижениями, верим в его большое будущее.

Спасибо вам, уважаемые курганцы, за добрые дела и любовь к городу.

Я желаю вам мира, благополучия и добра!

С днём рождения, любимый город!

С праздником!