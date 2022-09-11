Елена Ситникова: «Наша цель – комплексное развитие территорий»

По поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова администрация города Кургана активно занимается комплексным развитием территорий. Детали этой концепции в ходе прямого эфира, который провело региональное правительство в своей группе социальной сети «ВКонтакте», раскрыла глава областного центра Елена Ситникова.

- Цель комплексного развития территорий – общее развитие города, повышение качества городской среды и улучшение жилищных условий граждан. Мы стремимся отдавать землю не для того, чтобы на ней был построен один дом без парковок, детских площадок и остальных атрибутов благоустройства. У жилья должна быть вся необходимая инфраструктура, чтобы дети могли поиграть во дворе, и жильцы имели место для парковки личного автотранспорта, - конкретизировала Елена Ситникова.

По ее словам, под комплексную застройку выделяются земельные участки, на которых расположены подлежащие сносу аварийные жилые дома. Это позволяет властям предоставить гражданам комфортное жилье взамен аварийного, в котором они сейчас проживают.

- Начало этой работы было положено еще в 2019 году, когда был заключен договор со специализированным застройщиком в границах улиц Коли Мяготина – Савельева. Сейчас там уже стоит большой красивый жилой комплекс, который в конце этого года обещают ввести в эксплуатацию – с благоустройством, озеленением, парковочными местами и так далее. Это пример того, к чему мы стремимся, чтобы наш город рос, развивался и становился более благоустроенным, - заявила Елена Ситникова.

По ее словам, договор на комплексное развитие данной территории заключался на 7 лет, однако проект был реализован во вдвое меньшие сроки.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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