Елена Ситникова: «Наши дороги становятся комфортными и безопасными для всех участников движения»

В этом году в Кургане отремонтировано уже 25 километров дорог. Это улицы Комиссаров, Родькина, Бажова, Баумана, Чернореченская, проспект М.Голикова, бульвар Мира и многие другие.

«За последние годы в рамках реализации национальных проектов, федеральных и муниципальных программ приведены в нормативное состояние десятки километров сети. Благодаря этому наши дороги становятся комфортными и безопасными для всех участников движения», - написала в своём телеграм-канале глава города Елена Ситникова.

Глава города также подчеркнула, что ремонт мостов очень важен для города: «Многие из мостовых конструкций с годами пришли в неудовлетворительное состояние. Пример тому – Некрасовский и Кировский мосты. Сегодня благодаря поддержке со стороны Губернатора региона Вадима Шумкова и Правительства Курганской области нам удалось серьезно продвинуться в этом направлении. Попасть в федеральную программу «Мосты и путепроводы» было непросто, но мы смогли. Поэтому все наши силы направлены на то, чтобы сделать мосты качественными и надежными, чтобы они служили нам долгие десятилетия. Соглашусь, эта работа приносит неудобства горожанам, но, тем не менее, она необходима».

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