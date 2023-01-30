Елена Ситникова: «Наши педагоги – самые лучшие»

Ровно через неделю, 26 января, в Кургане состоится торжественное открытие городского конкурса профессионального педагогического мастерства «Учитель года – 2023».

В этом году он проводится уже в 32-й раз! «Наши педагоги – самые лучшие. Они не раз доказывали это на конкурсах самого разного уровня. Все они «болеют» душой за свое дело, отдавая нашим детям свои знания, опыт и любовь» - написала в своём телеграм-канале глава Кургана Елена Ситникова.

По традиции конкурс пройдет в трех номинациях: самые опытные выбрали для себя номинацию «Учитель года» и «Воспитатель года», а те, кто пришел работать не так давно, попробуют свои силы в номинации «Педагогический дебют». По информации Курганского городского инновационно-методического центра, в этом году в номинацию «Учитель года» заявки подали 11 участников, 13 педагогов заявились в номинацию «Воспитатель года», и 14 человек померяются силами в номинации «Педагогический дебют».

Участники конкурса «Учитель года – 2023» уже прошли первое испытание. В Год педагога и наставника конкурс начался с написания эссе под названием «Хочу сказать спасибо моим учителям». Кроме того, конкурсанты выставили на сайтах своих образовательных учреждений описания собственного опыта педагогической работы.

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