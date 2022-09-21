Елена Ситникова: «Нет важнее задачи, чем защита родины»

- Дорогие курганцы! Земляки!

Президентом страны объявлена частичная мобилизация.

Не буду много писать, думаю, все понимают, что в условиях, когда усилия Запада направлены на развал и уничтожение нашего государства, нет важнее задачи, чем защита Родины.

Правительство региона, органы власти и местного самоуправления, в том числе, все наши департаменты и подведомственные учреждения переходят на усиленный режим работы. Все службы и структуры жизнеобеспечения, экономики и социальной сферы в городе и регионе, как уже вчера отмечал глава региона Вадим Шумков, работают в стабильном режиме. Мы продолжаем ремонты дорог и дворов, модернизируем сети, готовимся к отопительному сезону, отрабатываем другие вопросы, связанные с жизнедеятельностью и развитием города.

По-прежнему открыты к диалогу и готовы совместно работать над вопросами, которые у вас возникнут.

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