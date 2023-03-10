Елена Ситникова объяснила, как в Зауралье составляют паспорта семей мобилизованных

Начальник главного управления социальной защиты населения Елена Ситникова рассказала, как в Курганской области организована работа по сбору информации о семьях мобилизованных и их нуждах.

В соцзащите уточнили, что эти данные позволяют найти индивидуальный подход к каждой семье при оказании адресной помощи. На сегодняшний день, по словам Елены Ситниковой, единовременные региональные выплаты от 10 до 70 тысяч рублей на ремонт газовых установок, отопления, водопровода, кровли, замену электропроводки получили более 70 семей. Денежную помощь на неотложные нужды до 10 тысяч рублей (приобретение сезонных вещей, оплату коммунальных услуг) – получили около 650 семей.

Выданы почти 4600 продуктовых наборов к праздникам, в том числе юбилею Курганской области, 8 Марта, а также по мере необходимости, к Новому году дети получили подарки и поздравления.

Консультирование по телефонам «горячей линии» Главного управления социальной защиты населения Курганской области по вопросам оказания социальных услуг и социального сопровождения оказано по 4178 обращениям, 4070 граждан обратились за психологической помощью.

Семьям оказывают поддержку в оформлении выплат и пособий, содействие в получении медицинской помощи и организации отдыха в детских оздоровительных лагерях, консультирование по вопросам оформления кредитных каникул, сообщили в пресс-службе главы региона. Проведена работа с приставами о приостановке судебных производств по непогашенным долгам. Члены семей мобилизованных получают бесплатные билеты в учреждения культуры.

Напоминаем, что для семей мобилизованных работают специальные «горячие линии»:

8 (3522) 23-11-90 (круглосуточно);

8 (908) 006-72-40 (круглосуточно);

8 (3522) 44-74-33 (в будние дни: с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00);

8 (3522) 44-17-70 (Главное управление социальной защиты населения Курганской области).

Добавим, что по итогам рабочей встречи, которая прошла 6 марта в формате ВКС, Президент России Владимир Путин дал высокую оценку инициативам губернатора Вадима Шумкова по поддержке специальной военной операции, а одну из инициатив – составление паспорта каждой семьи мобилизованного - предложил использовать по всей стране.



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