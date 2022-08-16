Елена Ситникова объяснила выбор девиза Дня города

20 августа в Кургане пройдет День города. Накануне этого события глава муниципального образования Елена Ситникова провела пресс-конференцию, на которой раскрыла основные контуры празднования.

- В предстоящую субботу наш любимый Курган отметит свой очередной, уже 343-й день рождения. Это праздник, который дорог и радостен всем, кто здесь живет, работает, учится, а также гостям города, - заявила Елена Ситникова.

По е словам, подготовка к празднованию началась давно. По традиции был создан межведомственный организационный комитет, в который вошли, в том числе, и представители областного правительства. Он детально проработал все аспекты праздничной программы, работы общепита, вопросы общественной и антитеррористической безопасности и так далее.

- Девиз праздника в этом году: «Курган – город великой страны». Я считаю, что это очень правильные слова, потому что город Курган вместе со всей нашей большой страной Россией трудится на благо нашей великой Родины. Поэтому такой девиз отражает сегодняшний день и то настроение, с каким живет город, - полагает Елена Ситникова.

По ее словам, свой очередной день рождения Курган встречает полным сил. Продолжается масштабная модернизация городского хозяйства. В этом году в областном центре ремонтируется более 40 километров дорог, 64 дворовых территорий, мосты и путепроводы, ведется капитальный ремонт 10 школ, благоустраиваются общественные территории, скоро будет введена в строй Детская поликлиника, детсад на улице Урожайная, строится школа на 1500 мест.

- В городе продолжаются позитивные изменения, и уже в самое ближайшее время курганцы их увидят, - пообещала Елена Ситникова.

Николай Волков. Фото пресс-службы администрации города Кургана.

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