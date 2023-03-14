Елена Ситникова оценила ремонт курганских школ

Глава Кургана Елена Ситникова оценила ремонт городских школ.

В 50-ой школе в ремонте два корпуса. По улице М. Горького – на завершающей стадии.

«На верхних этажах уже расставляют мебель, нижние пока остаются в работе.

Объемы работ большие. Делаем одновременно коммуникации, фасад, внутреннюю отделку помещений, включая столовую, рекреации, учебные кабинеты», - сообщила глава города в своем телеграм-канале.

Ремонты школы№ 53 и Центра образования начались чуть больше месяца назад. Сейчас внутри помещений идет демонтаж старой штукатурки.

«В Центре образования помимо внутренних помещений обновим фасад. Также, где необходимо, заменим окна, отремонтируем крыльца, входную группу, сделаем отмостку, заменим изношенные коммуникации», - рассказала Елена Ситникова.

В 53-ей отремонтируют столовую, санузлы, актовый, спортивный залы, мастерские. Также будут проведены работы по ремонту коммуникаций.

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