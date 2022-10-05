Елена Ситникова: "От профессионализма и мудрости зависит будущее страны"

Начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова поздравила зауральских учителей с профессиональным праздником:

- Уважаемые педагоги!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем учителя!

Профессия учителя — одна из самых почетных, уважаемых и ответственных. От профессионализма, мудрости и чуткости зависит настоящее и будущее нашей страны. В основе достижений человечества лежат ученость, интеллект, сила образованного разума. Вы учите детей доброте, справедливости, способности творчески мыслить, не сдаваться перед трудностями, верить в себя. В этом уникальность Вашей профессии.

Спасибо за ваш нелегкий, благородный труд, за неравнодушие и сердечность.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, профессиональных успехов и талантливых учеников!