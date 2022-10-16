Елена Ситникова: "От работы дорожников зависит безопасность движения"

В третье воскресенье октября, которое в этом году выпадает на 16 октября, отмечают свой профессиональный праздник специалисты дорожной отрасли.

- Это те люди, которые строят, ремонтируют и обслуживают дороги. Ведь современный город невозможно представить без дорог. Поэтому от качества их работы напрямую зависят благополучие горожан, безопасность движения, оперативность грузовых и пассажирских перевозок, развитие инфраструктуры нашего любимого Кургана, - написала в своём телеграм-канале глава города Елена Ситникова.

Дорожные рабочие не только ремонтируют и строят дороги. Много дорожных предприятий у нас ведут работы по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Большой вклад в сохранение чистоты и порядка, а также ремонта дорог вносят работники Специализированного дорожного предприятия. У них круглогодичная работа. Они трудятся и днем, и ночью.

- Одна из самых главных задач, стоящих перед СДП, - обслуживание улично-дорожной сети и тротуарной части. Кроме того, ежегодно в летний период они ремонтируют десятки километров дорог. В этом году, к примеру, дорожники СДП ремонтируют 12 участков автомобильных дорог, и все они уже на стадии завершения. Сегодня в штате предприятия трудится более 430 человек. Среди них 55 уборщиков по городу, которые занимаются содержанием газонной и тротуарной частей, автобусных остановок и прилегающих территорий. 235 человек в составе предприятия – это механизаторский и водительский состав. Еще 65 человек - дорожные рабочие и обслуживающий персонал, - прокомментировала глава Кургана.

Она обратилась к работникам и ветеранам дорожного хозяйства города Кургана:

- Благодаря вашему трудолюбию, профессионализму, ответственности растет и ширится наш город. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия! Пусть ваш жизненный путь будет ровным, безопасным и прочным!