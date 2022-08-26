Елена Ситникова - педагогам: "Мы достойно справимся с вызовами времени"

Педагоги города Кургана собрались на традиционной августовской конференции. В этом году она посвящена теме: «Воспитание как общенациональный приоритет: от муниципальных программ к действиям». Центральным событием педагогической конференции стало пленарное заседание, прошедшее в стенах средней школы № 11.

Педагогов приветствовала глава города Кургана Елена Ситникова: «В этом учебном году в Кургане более 42 тысяч школьников сядут за парты, более 18 тысяч воспитанников придут в детские сады города. Курган меняется, развивается инфраструктура города, так, в сентябре мы вводим в эксплуатацию новый корпус детского сада на улице Урожайной, построенный с нуля в рекордные сроки. Это уже пятый детский сад, построенный в Кургане за последние несколько лет. Ремонтируются школы города, обновляется материально-техническая база общеобразовательных организаций. В настоящее время идут капитальные ремонты 10 зданий 8 курганских школ. Наши дети достойны того, чтобы учиться в комфортных условиях – в красивых современных школах и ощущать себя гражданами великой страны».

Елена Ситникова вручила Благодарности главы города Кургана руководителям ряда образовательных учреждений, сообщили в пресс-службе администрации города. В частности, среди награжденных – директор средней школы № 7 Любовь Силантьева, директор гимназии № 32 Елена Гранкина, директор гимназии № 47 Ирина Бобчик, директор школы № 49 Светлана Комарских, директор Дворца детского (юношеского) творчества Галина Ребенок, директор Дома творчества детей и молодежи «Гармония» Елена Барышева, заведующая детским садом № 1 «Любознайка» Елена Потапова, директор прогимназии № 63 Татьяна Евдокимова, директор школы № 5 Сергей Корнев.

«Воспитание неразрывно связано с культурой, – подчеркнула в своем выступлении на конференции председатель городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Нина Михайлова. – Необходимо воспитывать культуру в человеке, начиная с детского сада, с первых классов школы, с кружков в учреждениях дополнительного образования».

Докладчики – руководители детских садов, школ, учреждений дополнительного образования – сообщили об эффективных практиках воспитания в муниципальной системе образования города Кургана.

О задачах муниципальной системы образования на 2022-2023 учебный год проинформировала начальник управления образования Департамента социальной политики Ирина Паскевич, подводя итоги конференции. Ключевыми задачами станут: достижение целевых показателей национального проекта «Образование» (в том числе, федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», «Цифровая образовательная среда», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»); усиление воспитательного компонента в образовательном процессе; повышение качества общего образования.

Фото с сайта администрации города Кургана.