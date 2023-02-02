2 февраля – особая дата в истории нашей страны. Ровно 80 лет назад советские войска разгромили немецкие войска под Сталинградом, а Сталинградская битва стала переломным этапом Второй мировой войны.
Глава города Кургана Елена Ситникова написала в своём телеграм-канале: "200 героических дней наши люди обороняли Сталинград. Бои шли за каждый квартал и каждый дом. Героизм советского народа в те дни был выше всего. В исторических источниках есть информация, что немецкие солдаты говорили: физически и духовно один русский солдат в то время был сильнее целого отделения".
Глава города подчёркивает, что победа в Сталинградской битве - один из высочайших примеров мужества и героизма. По её словам, в эти дни была решена судьба не только России, но и всего мира.
"Мы, нынешнее поколение, благодарны всем, кто ковал Победу на полях сражений и кто трудился в тылу, за то, что живем под мирным небом. Сегодня мы как никогда понимаем, насколько это значимо и ценно для нас", - отметила Елена Ситникова.
Елена Ситникова: "Победа в Сталинградской битве - один из высочайших примеров мужества и героизма"
Бои шли за каждый квартал и каждый дом
2 февраля – особая дата в истории нашей страны. Ровно 80 лет назад советские войска разгромили немецкие войска под Сталинградом, а Сталинградская битва стала переломным этапом Второй мировой войны.
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