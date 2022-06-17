Елена Ситникова поблагодарила ТОСы за любовь к городу

Глава города Кургана Елена Ситникова вручила дипломы победителям конкурса «Весенний месячник чистоты и благоустройства» среди ТОСов.

- Спасибо всем огромное за то, что вы с такой любовью относитесь к своему городу. Спасибо за то, что вы делаете его лучше. Я рада, что у нас есть такие хорошие помощники в лице активных и неравнодушных жителей территориальных общественных самоуправлений, - сказала Елена Вячеславовна.

В пресс-службе администрации города сообщили, что в текущем году в конкурсе «Весенний месячник чистоты и благоустройства» принимали участие 25 ТОСов, а это порядка 800 человек. Тосовцы активно включились в работу по наведению порядка на своих территориях. Во время субботников они белили деревья, убирали сухую листву и мусор, красили спортивное оборудование и игровые комплексы на детских площадках, высаживали деревья и кустарники.

Члены комиссии смотрели, как ведётся уборка территории от мусора и сухой листвы, в каком состоянии находятся зелёные насаждения, детские и спортивные площадки. Победителей конкурса определяли в двух категориях.

Среди ТОСов, включающих территории индивидуального жилищного фонда, победил ТОС «Лазурный». Второе место занял ТОС «Радужный поселок», третье – ТОС «Утяк Южный».

Во второй группе, где оценивались ТОС, в составе которых есть территории многоквартирных домов, победу одержал ТОС «Заозерный - 2». Серебряным призером состязания стал ТОС «Тихоновка», бронза у – ТОС «Заозёрный. Возрождение».

Фото с сайта администрации города Кургана.

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