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Елена Ситникова поделилась впечатлениями от выступления Пелагеи

Фото и несколько строк глава города разместила в своём-телеграм-канале.

19 сентября, 2022 - 19:30

В Кургане 17 сентября выступила Пелагея. Душевные песни она подарила труженикам села, которых в этот день пригласили в областной центр со всей области.

Концерт длился порядка 45 минут. Зрители остались довольны, практически все песни исполняли хором, многие подходили за автографами.

«Потрясающий вокал, уникальный голос и невероятная энергия. Было очень здорово!» - написала в своём-канале Елена Ситникова.

Для виновников торжества была подготовлена насыщенная и яркая концертная программа:  выступали артисты Куртамышского округа, уникальный танцующий оркестр «Урал-Бэнд» из Екатеринбурга, заслуженный коллектив РФ фольклорный ансамбль «Цветень» из Кургана.

Глава региона Вадим Шумков вручил ряду тружеников села Благодарственные письма полномочного представителя Президента РФ в Уральском федеральном округе и Благодарственные письма губернатора Курганской области.

Добавим, на мероприятие пригласили родителей парней, которые сейчас участвуют в спецоперации.

Фото Николая Пушилина.

 

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19 сентября, 2022 - 19:30

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