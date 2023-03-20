Елена Ситникова поручила активизировать работу по соблюдению правил пожарной безопасности

Патрульные группы Управления по делам ГО и ЧС города Кургана за неделю прошли более 500 домов, 1300 человек были проинструктированы мерам пожарной безопасности. Проводились работы по размещению баннеров на противопожарную тематику на территории садоводств.

Техника «КурганЛеса» окашивала камыш на территории ТСН «Зауральский садовод» и ТСН «Пищевик» мясокомбината. На этих двух территориях камыш выкошен на площади 3,7 гектара. Всего по состоянию на 16 марта в Кургане выкошен сухой камыш на площади порядка 84 гектаров, сообщили в пресс-службе администрации города. Также продолжились работы по вывозу с территории городских лесов и города мусора.

Глава города Елена Ситникова поручила активизировать разъяснительную профилактическую работу по соблюдению правил пожарной безопасности на территории СНТ. Также, отметила она, необходимо продолжать работу по приведению в порядок заброшенных дач, которые много лет не обрабатываются, зарастают травой и представляют реальную пожарную опасность. Соответствующие поручения были даны Управлению по делам ГО и ЧС города Кургана, городскому департаменту архитектуры и строительства и правовому управлению администрации города.

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