Елена Ситникова поздравила студентов: «Город благодаря вашим достижениям будет расти и развиваться»

Глава города Кургана Елена Ситникова поздравила студентов:

- Дорогие студенты, ребята!

Поздравляю вас с Днем российского студенчества.

Для многих из нас студенческие годы – самые счастливые. Это время смелых решений, идей, инициатив. Они остаются в нашем сердце навсегда.

Уверена, что вы, сегодняшние студенты, станете профессионалами высокого класса, а наш любимый город благодаря вашим достижениям будет расти и развиваться.

Желаю вам яркой, интересной жизни, отличной учёбы, вдохновения, успехов в науке и искусстве, общественной деятельности и, конечно, реализовать себя.

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