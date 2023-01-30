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Елена Ситникова поздравила студентов: «Город благодаря вашим достижениям будет расти и развиваться»

Пожелала успехов в науке и искусстве.

25 января, 2023 - 12:35

Глава города Кургана Елена Ситникова поздравила студентов:

- Дорогие студенты, ребята!

Поздравляю вас с Днем российского студенчества.

Для многих из нас студенческие годы – самые счастливые. Это время смелых решений, идей, инициатив. Они остаются в нашем сердце навсегда.

Уверена, что вы, сегодняшние студенты, станете профессионалами высокого класса, а наш любимый город благодаря вашим достижениям будет расти и развиваться.

Желаю вам яркой, интересной жизни, отличной учёбы, вдохновения, успехов в науке и искусстве, общественной деятельности и, конечно, реализовать себя.

 

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25 января, 2023 - 12:35

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