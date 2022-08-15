Елена Ситникова поздравила ветеранов авиации

Глава города Кургана Елена Ситникова поздравила военнослужащих, ветеранов авиации и всех, кто связан с небом и защитой воздушных рубежей.

Во время мероприятия на ипподроме она подчеркнула, что авиация всегда была и в наши дни остаётся гордостью страны, флагманом Вооружённых Сил России. «Это один из наиболее технически оснащённых родов войск, который выполняет сложные боевые задачи. Для молодёжи военнослужащие и ветераны ВВС являются примером мужества, самоотверженности и принятия быстрых и верных боевых решений», - отметила глава города.

«Сейчас мы все понимаем, насколько важна роль авиации в жизни общества, - отметил во время торжественного мероприятия председатель Курганской городской Думы Игорь Прозоров. - Моё поколение жило в мирное, спокойное время, и сегодня мы, как никогда, ощутили, насколько нам нужна защита, помощь и мощь авиации».

Во время праздничного мероприятия несколько человек были отмечены почётными грамотами, благодарственными письмами и различными ведомственными наградами, сообщили в пресс-службе администрации города.

Для зрителей работали развлекательные площадки. Были организованы выставки квадрокоптеров и аэропланов. Работали полевая кухня, фотозоны. Свою технику выставило МЧС. Все могли посмотреть на показательные выступления парашютистов, парапланеристов и дельтапланеристов.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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