Елена Ситникова познакомила курганцев со своей собакой

В первый день весны в нашей стране по традиции отмечается день кошек.

Глава города Кургана Елена Ситникова в своём телеграм-канале поздравила всех владельцев пушистых питомцев. Глава города рассказала о том, что очень любит кошек и даже подумывает о том, чтобы взять животное из приюта.

«Но пока не знаю, как котёнок сможет сдружиться с моим четвероногим другом. Знакомьтесь! Черри – йоркширский терьер. В этом году ему исполнится уже 8 лет. Но, несмотря на свой милый вид, он все-таки остаётся собакой», - отметила Елена Ситникова и опубликовала в своих соцсетях фото своей собаки.

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