Елена Ситникова призвала курганцев соблюдать правила пожарной безопасности

В своем телеграм-канале «Елена Ситникова» глава города рассказала подписчикам о подготовке к пожароопасному периоду.

«Наша главная задача – это работа на предупреждение. Именно поэтому осенью мы проводим ряд профилактических мероприятий, чтобы подготовиться к пожароопасному периоду следующего года. Сегодня администрацией города Кургана совместно с Главным управлением МЧС России по Курганской области и волонтерами из кадетского класса Курганского промышленного техникума был проведен субботник в СНТ «Малиновка-7» и «Малиновка-8», - написала Елена Ситникова.

Глава города особо отметила, что во время весенних пожаров эти садоводства оказались в числе наиболее пострадавших.

«Сейчас с помощью техники «КурганЛеса» на территориях СНТ и отдаленных микрорайонов проводим окос камыша, уборку и вывоз мусора. В этом году уже проложено более 400 километров минерализованных полос, проведена опашка более 56 населенных пунктов, окошено более 38 гектаров сухой растительности», - добавила Елена Ситникова.

Она призвала граждан соблюдать ряд простых правил: «Хочу обратиться к нашим жителям: своевременно очищайте свои земельные участки от мусора, сухой травы и сухих веток, не складируйте рядом с домами горючие вещества и стройматериалы и, пожалуйста, соблюдайте правила пожарной безопасности».

Фото из телеграм-канала «Елена Ситникова».

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