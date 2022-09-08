Елена Ситникова проверила, как продвигается реконструкция стадиона «Локомотив»

Глава города Кургана Елена Ситникова проконтролировала ход реконструкции стадиона «Локомотив» в рамках очередного выездного совещания.

Стадион преображается, на его месте строится спортивно-рекреационный парк. Здесь создают условия не только для занятий спортом и физкультурой, но и для комфортного отдыха горожан разных возрастов. Благоустройство стадиона полностью производится на средства благотворительной организации.

В спортивно-рекреационном парке предусмотрены разные площадки: для воркаута, для скейтбординга и велопаркура, для тихого отдыха. Также предусмотрены детские площадки, прогулочная аллея, будут установлены тренажёры для детей и взрослых, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья. В центре стадиона располагается поле для пляжного футбола, оно будет огорожено 3D-забором. На месте трибун установят три крытых модуля, в которых расположатся туалеты и раздевалки, а также пункт проката спортивного инвентаря. На территории стадиона-парка высадят клёны, шаровидные ивы, берёзы, сирень, рябину и другие виды зелёных насаждений, сообщили в пресс-службе администрации города. По всему периметру спортивно-рекреационного объекта установят новые линии освещения.

В настоящее время на объекте полностью завершены подготовительные работы. Директор Дирекции социальных объектов Иван Слывкапояснил: «Демонтированы трибуны, мачты, старое асфальтобетонное покрытие. Смонтированы фундаменты под три модульных блока, подготовлен котлован для установки септика, готова к работе дренажная система».

По словам генерального директора подрядной организации ООО «БилдингТехнолоджис» Константина Поливина, также на сегодняшний день завершается проведение электричества на объект, прокладка кабеля для видеонаблюдения (80% готовности). Проведены кабельные линии к местам установки светильников. Идёт установка бортовых камней, укладка щебёночного основания под асфальт и плитку. В ближайшие дни начнётся монтаж теневых навесов и трибун для футбольного поля. На объекте сейчас постоянно работают около 10 человек и до трёх единиц техники, не считая машин и механизмов, которые задействуют для отдельных видов работ.

Напомним, реконструкция стадиона «Локомотив» ведётся по поручению Губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Стадион «Локомотив» построен в 1936 году. До августа 2021 года стадион входил в спортивный комплекс курганского физкультурно-спортивного клуба «Локомотив» дирекции социальной сферы Южно-Уральской железной дороги. В августе 2021 года был передан в муниципальную собственность Дирекции социальных объектов.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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