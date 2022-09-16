Елена Ситникова рассказала ветеранам об обновлении стадионов и парков

Глава Кургана Елена Ситникова рассказала ветеранам о ремонте и благоустройстве общественных территорий.

Сейчас ведутся работы по благоустройству парка в четвёртом микрорайоне Заозерного жилого массива, набережной вдоль реки Тобол в районе здания АО «Водный союз». Обустраивается пандус в районе территории, прилегающей к месту отдыха и купания «Бабьи пески», популярному среди курганцев. Началось строительство бассейна рядом с Ледовым дворцом в первом микрорайоне Заозерного жилого массива, сообщили в пресс-службе администрации города. Бассейн – проект Курганского госуниверситета, при этом он будет открыт для всех желающих. Обновляется стадион «Локомотив», его реконструкция ведется по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова. В ходе реконструкции стадион преображается, на его месте строится спортивно-рекреационный парк. Здесь создают условия не только для занятий спортом и физкультурой, но и для комфортного отдыха горожан разных возрастов. Благоустройство стадиона полностью производится на средства благотворительности, работы завершатся в ноябре этого года.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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