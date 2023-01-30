Елена Ситникова рекомендовала курганцам использовать для купания только оборудованные места

Совершить обряд омовения курганцы могут на Голубых озёрах, там выпилены три купели, установлены сходни, организовано дежурство спасателей и медицинских работников, работают пункты обогрева.

Сегодня с утра протоиерей Игорь Сивых освятил воду. «Поздравляю всех с праздником Крещения и настоятельно рекомендую использовать для купания только оборудованные места. Желаю всем счастья, добра, мира, любви и здоровья. Берегите себя!» - написала в своём телеграм-канале глава города Елена Ситникова.

Запрещается: нырять в воду непосредственно со льда и вперед головой, купание детей без присмотра взрослых, погружаться в прорубь в состоянии алкогольного опьянения.

Фото Николая Пушилина.

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