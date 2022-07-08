Елена Ситникова рекомендовала подрядчику ускорить темпы работы по ремонту школы №46

В курганской школе №46 проведут ремонт инженерных сетей отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения. Отремонтируют учебные кабинеты, коридоры, столовую, спортивный зал, санузлы, лестницы и заменят дверные блоки. Также утеплят фасад здания и обошьют его металлокассетами. Ход работ проверила глава города Елена Ситникова.

На сегодняшний день, по словам подрядчика, ведутся работы по ремонту крылец: демонтаж крылец запасных выходов выполнен на 100%. Также в полном объеме демонтирована штукатурка со стен внутри здания. Сейчас подрядчик завершает демонтаж полов. В планах – приступить к их обустройству, начиная с третьего этажа, уточнили в пресс-службе администрации города.

Елена Ситникова указала подрядчику ООО «СтройЭксперт» на необходимость ускорить работы, подчеркнув, что их объем достаточно велик и нужно успеть их завершить в сроки, установленные контрактом.

Напомним, что в текущем году капитальные ремонты по федеральной программе «Развитие образования» проходят в десяти зданиях восьми образовательных организаций Кургана. Это школы № 5 (1 корпус), 24, 26 (2 корпуса), 46, 49, 50 (2 корпуса), гимназии № 19 и 30.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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