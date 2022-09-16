Елена Ситникова рекомендовала ускориться подрядчикам, ремонтирующим школу №50

Глава города Кургана Елена Ситникова побывала в первом корпусе средней школы № 50. Здесь идёт ремонт.

Она встретилась с руководителем образовательного учреждения Михаилом Тимофеевым и представителями подрядной организации, проинспектировала ход ремонтных работ.

По словам директора средней школы № 50 Михаила Тимофеева, в здании второго корпуса школы по улице Урицкого, 193 за лето и начало сентября заменили все оконные блоки (около 117 окон), отремонтировали центральное крыльцо и лицевую сторону фасада здания.

В пресс-службе администрации города сообщили, что в здании первого корпуса школы по улице Максима Горького, 216 со второго по четвёртый этаж завершены черновые штукатурные работы, на четвёртом этаже помещения уже подготовлены к покраске. С первого по третий этажи демонтированы старые и залиты новые бетонные полы. Помещения готовят к установке входных групп и укладке напольной плитки. Начались работы в сантехнических помещениях, где ведется укладка напольной плитки и частично началась укладка настенной плитки. Уже практически завершены работы по демонтажу и монтажу системы отопления. Начаты работы по внутренней разводке систем водоснабжения и канализации.

Глава города подчеркнула, что подрядной организации необходимо увеличить темпы ремонтных работ в здании первого корпуса средней школы № 50.

«В этом году, благодаря тому, что наш город вошел в федеральную программу, в рамках процесса модернизации системы образования на территории Кургана идут капитальные ремонты зданий ряда образовательных учреждений, – отметила Елена Ситникова. – Ремонтируют кровли, фасады, пищеблоки, обеденные и спортивные залы, меняют окна. Школы, находящиеся в реестре капитального ремонта на 2022-2023 годы, закупают современное оборудование для кабинетов физики и химии, спортзалов, столовых. Делается всё, чтобы дети могли получать качественное образование».

Фото с сайта администрации города Кургана.

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