Елена Ситникова: «Сегодня нам особенно важно сплотиться»

Глава Кургана Елена Ситникова поздравила горожан с Днём народного единства:

- Уважаемые жители города Кургана!

Поздравляю вас с Днём народного единства – государственным праздником с многовековой историей.

Это праздник гордости за наш великий народ, за наше Отечество. В этот день каждый гражданин России особенно сильно ощущает единство со всем народом. Пусть всегда свято соблюдается нами завет наших героических предков – всеми силами беречь и защищать Родину, укреплять государство.

Сегодня нам особенно важно сплотиться, сохранить единство, быть верными добрым народным традициям, чтобы приумножить величие нашей Родины и вместе создать достойное будущее для всех граждан России.

Желаю Вам здоровья, семейного счастья, радости и благополучия!

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.