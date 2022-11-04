Елена Ситникова: «Сегодня нам особенно важно сплотиться»

Глава Кургана Елена Ситникова поздравила горожан с Днём народного единства:
- Уважаемые жители города Кургана!
Поздравляю вас с Днём народного единства – государственным праздником с многовековой историей.
Это праздник гордости за наш великий народ, за наше Отечество. В этот день каждый гражданин России особенно сильно ощущает единство со всем народом. Пусть всегда свято соблюдается нами завет наших героических предков – всеми силами беречь и защищать Родину, укреплять государство.
Сегодня нам особенно важно сплотиться, сохранить единство, быть верными добрым народным традициям, чтобы приумножить величие нашей Родины и вместе создать достойное будущее для всех граждан России.
Желаю Вам здоровья, семейного счастья, радости и благополучия!
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