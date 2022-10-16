Елена Ситникова: «Семьям мобилизованных будет оказана необходимая помощь»

Представители администрации города Кургана в течение прошедшей недели встречались с родственниками мобилизованных, собирали информацию о помощи, в которой нуждаются семьи. Работу организовали по поручению губернатора Вадима Шумкова.

- Сейчас подводим итоги. Некоторым оперативно помогли с решением волнующих вопросов, - написала в своем телеграм-канале глава города Елена Ситникова.

По ее словам, в одной из семей по просьбе мамы перевели ребенка из одного сада в другой. Еще одному малышу предоставили место в детском саду. Также по обращениям мам обеспечили для двух детей бесплатные дополнительные занятия с учителем-логопедом и подготовке детей к школе.

- Отрабатываем и другие вопросы, связанные с проведением текущих ремонтов кровли, отопления. Семьям и родственники мобилизованных будет оказана необходимая помощь с нашей стороны, - заявила глава Кургана.