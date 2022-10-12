Елена Ситникова: «Участок проспекта Голикова из-за ремонтных работ полностью не перекроют»

Проспект Маршала Голикова – одна из важнейших транспортных артерий города – останется частично открытым для движения транспорта. Такое решение было принято сегодня на рабочем совещание, которое провела глава Кургана Елена Ситникова с руководителем Водного союза Владимиром Овсянниковым.

В администрации областного центра сообщили, что на самотечном канализационном коллекторе, проходящего под дорожным полотном проспекта Маршала Голикова в районе торгового центра «Ежевика» ранее образовался провал. С 12 октября бригады цеха канализации Водного союза приступили к устранению аварии. Предприятие собирается провести работы по перекладке труб на аварийном участке протяженностью 104 метра. Сейчас ведутся работы по монтажу временной перекачивающей станции, что может обеспечить водоотведение от многоквартирных домов и объектов социальной сферы 1-го и 2-го микрорайонов Заозерного, а также Ледового дворца спорта, подключенных к данному коллектору.

Из-за ремонтных работ придется перекрыть проспект Голикова в обе стороны от дома № 8а во 2-м микрорайоне до улицы Мостостроителей на месяц. Администрация города и коммунальное предприятие все же смогли найти решение, чтобы избежать транспортного коллапса в жилом массиве.

Елена Ситникова заявила, что проспект полностью не перекроют для проезда автотранспорта.

Ранее планируемый для закрытия участок на проспекте Маршала Голикова не будет полностью перекрыт для проезда. Будет лишь сокращено количество полос на перекрестке, что позволит сохранить пропускную способность автотранспорта.

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