Глава города Кургана Елена Ситникова вручила активистам награды за достижения в молодёжной сфере.

Елена Ситникова отметила, что сегодня молодёжь Кургана проявляет себя в разных сферах деятельности и достигает успехов в конкурсах и фестивалях, в спорте, активно участвует в общественной жизни, радует победами на школьных олимпиадах.

- Юные, талантливые, активные, позитивные – это всё про вас. Вы – будущее Кургана и нашей страны! Мы гордимся вами! Хочу пожелать, чтобы вы и дальше оставались такими же активными. А мы со своей стороны постараемся сделать всё, чтобы наш любимый Курган становился более комфортным для жизни, - сказала глава города Елена Ситникова.

Во время торжественной церемонии отмечалось, что в России вот уже 65 лет отмечают этот замечательный праздник, ведь молодёжь - это опора, красота и перспектива нашей Родины. Именно молодёжь представляет современность, это самые счастливые, мобильные и амбициозные граждане. В пресс-службе администрации города сообщили, что в течение года в городе проходит большое количество молодёжных мероприятий, участниками и организаторами которых являются разные категории молодёжи, а поддерживают их в этом представители различных организаций, средств массовой информации и сами общественные объединения.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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