Елена Ситникова выразила надежду на крепкие отношения с китайскими партнёрами

Глава Кургана Елена Ситникова в режиме ВКС встретилась с китайскими партнерами из муниципального округа Юйлинь. Обсудили перспективы сотрудничества, подписали важные документы.

Губернатором Курганской области Вадимом Шумковым и заместителем губернатора Юйлиньского муниципального правительства провинции Шэнси Ян Яном подписана дорожная карта по развитию экономического и гуманитарного сотрудничества. Со своей стороны подписали декларацию об установлении партнерских связей между Курганом и городским округом Юйлинь, а также меморандум об экономическом, торговом и гуманитарном обмене и сотрудничестве.

«Уверена, наши партнерские отношения будут крепкими и позволят реализовать много выгодных проектов. Зарубежные коллеги познакомили со своим городом, его экономическим потенциалом, историей и культурой», - написала в своем телеграм-канале Елена Ситникова.

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