Елена Ситникова: «Я горжусь своей малой родиной и счастлива, что живу здесь»

Глава города Кургана Елена Ситникова поздравила зауральцев с Днем рождения Курганской области:

- Наша область была создана в годы Великой Отечественной войны. Символично, что время её основания совпало с одним из величайших событий того времени – разгромом немецких войск под Сталинградом. Зауралье было и остается регионом с богатой историей, уникальными природными ресурсами и прекрасными людьми, которые прославили нашу область в масштабах страны и всего мира. Хочу, чтобы наши дети и внуки испытывали чувства любви и гордости за то место, где они родились и выросли, и чтобы они внесли новые славные страницы в историю нашей Курганской области. Я горжусь своей малой родиной и счастлива, что живу здесь. Я люблю нашу природу, искренне восхищаюсь всеми нашими талантливыми людьми.