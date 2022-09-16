Елена Ситникова заострила внимание на уборке контейнерных площадок после вывоза мусора

Для Кургана хорошая традиция – в преддверии зимы приводить свой город в порядок.

Общегородские субботники в Кургане состоятся 22, 23 и 24 сентября. Ряд организаций уже провели субботники. Так, «КурганЛес» на прошлой неделе убирал лес от мусора в районе трассы «Иртыш». В порядок было приведено 2 га лесных массивов.

Особое внимание глава города Елена Ситникова уделила вопросам наведения порядка на придомовых территориях многоквартирных домов. Эта работа, пояснила она, должна проводиться управляющими компаниями на систематической основе.

Она заострила внимание на необходимости своевременной уборки контейнерных площадок после вывоза мусора, сообщили в пресс-службе горадминистрации. После выгрузки баков регоператором дворники управляющих организаций должны подбирать выпавший мусор. Если этого не сделать, его раздует ветром по территории всего двора, а это недопустимо.

Дирекция парков и скверов продолжает уборку территорий, которые находятся у учреждения на обслуживании. Также продолжаются работы по озеленению Горсада. В круглосуточном режиме ведется уборка улично-дорожной сети.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.