«Энергетик» позволит курганцам заниматься скейтбордингом и играть в пляжный волейбол

В Кургане откроют обновлённый стадион-парк по улице Пушкина, где ранее располагался спортивный стадион.

Здесь предусмотрены площадки для воркаута, скейтбординга и велопаркура. В центральной части обустроены площадки с трибунами для занятий пляжными видами спорта - футболом и волейболом, сообщили в пресс-службе администрации города. Также сделаны площадки для пана-ринга и памп-трека. Смонтированы уличные тренажёры для всех возрастов.

Для горожан, пенсионеров, мам с детьми предусмотрены зоны тихого отдыха. Летом здесь можно отдохнуть под теневыми навесами и покачаться на качелях. На территории стадиона-парка высажены деревья и кустарники. Территория обновлённого парка освещена.

Соглашением между администрацией города Кургана и компанией СУЭНКО была предусмотрена смена названия объекта. Название же обновлённому стадиону-парку предложили сами жители – «Энергетик». В зимнее время обновлённый спортивно-рекреационный объект будет работать с 8.00 утра до 20.00 вечера. В летнее время часы работы спортивно-рекреационной зоны будут продлены.

В 2021 году объект передали в муниципальную собственность, а в 2022 году по поручению губернатора Вадима Шумкова на стадионе были проведены масштабные работы по благоустройству. Средства выделили благотворители.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.

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