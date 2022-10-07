Епархия сняла фильм о заслуженном учителе РФ из Кургана Ольге Баланчук

Проект «Люди, созидающие Зауралье»стал победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива-2022».

В Курганской епархии сняли фильм о заслуженном учителе РФ Ольге Баланчук.

Автором кино выступила известный курганский журналист, лауреат российских и международных конкурсов Елена Саенко. В фильме – воскресная литургия в храме, рассуждения героини о вере, о своем приходе к Богу... Родная 47-я гимназия, уроки, домашняя беседа со сладкими пирогами. В съемках приняли участие митрополит Курганский и Белозерский Даниил, близкие и ученики героини.

Показ картины планируется осенью в эфире телеканалов «Россия-1», «Россия-24» (региональный эфир), «Союз». О дате премьеры будет сообщено дополнительно.

Как сообщает пресс-служба Курганской епархии, проект «Люди, созидающие Зауралье» призван привлечь внимание молодых людей – жителей Курганской области – к своей малой родине как к месту, где во всей полноте можно реализовать свои профессиональные, социальные и духовные потребности,

Фото пресс-службы Курганской епархии.

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