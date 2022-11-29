Ещё 800 жителям региона стал доступен мобильный интернет

Современные технологии пришли к жителям деревни Язовка и села Юровка Далматовского округа, деревни Кукушкино Лебяжьевского округа, села Чердынцево Частоозерского округа и села Дальняя Кубасова Шатровского округа. Всего в этих населённых пунктах проживает порядка 800 человек. Теперь им доступны пользование мобильным интернетом и бесперебойная связь по сотовому телефону.

"Для определения первоочередных населенных пунктов Минцифры России в конце 2021 года провело общенародное голосование. Жители области выбрали 15 таких территорий. И вот первые базовые станции уже запущены. Наши специалисты совместно с компанией Ростелеком провели оценку работы введенного в эксплуатацию оборудования и тестовые замеры скорости передачи данных на территории населенных пунктов. Людям впервые стали доступны многочисленные цифровые сервисы, такие как образовательные интернет-ресурсы, онлайн-платежи и социальные сети", -пояснила директор департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области Гульжан Фахрутдинова.

Бесперебойная цифровая связь для жителей этих сёл и деревень стала доступной благодаря запуску пяти базовых станций мобильного интернета в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». Его реализация позволяет устанавливать надёжную современную сотовую связь и проводить мобильный интернет в малые населенные пункты, где проживает от 100 до 500 человек.