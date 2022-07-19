Если в жизни появилась серьезная проблема, обращайтесь к уполномоченному по правам человека

Уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин ежедневно сталкивается с проблемами граждан. Эта должность была утверждена с целью обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Курганской области, беспрепятственной реализации их прав и свобод, просвещения граждан по формам и методам их защиты. Уполномоченный по правам человека осуществляет свою деятельность независимо от каких-либо государственных органов и должностных лиц.

Если в жизни появилась серьезная проблема, помочь в которой может далеко не каждый, можно обратиться к Борису Шалютину. Помимо обращений омбудсмен также осуществляет проверку работы организаций, различные выезды и встречи.

Например, на днях в адрес уполномоченного по правам человека поступило обращение по вопросу несогласия с заключением УМВД об отсутствии гражданства у девушки по причине нарушений в процедуре выдачи паспорта в 14 лет. Гражданка М., как сообщает телеграм-канал, была направлена в юридическую клинику ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», заведующий которой Евгений Семенов и представлял интересы гражданки в суде. В результате заключение УМВД было обжаловано и суд встал на сторону заявителя

В официальном телеграм-канале «УПЧ в Курганской области» также есть рубрика #ПравовоеПосещение, в которой поднимаются важные вопросы для граждан и даются пояснения к законам.

Согласно информации в телеграмме, работает Борис Шалютин по адресу: ул. Ленина, 35, каб. 103. Направлять свои обращения граждане могут по адресу: 640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56. Телефон для записи и обращений: 8(3522)46-65-65. Также можно ознакомиться с работой на официальном сайте или в официальном телеграм-канале.

Фото с официального телеграм-канала «УПЧ в Курганской области».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.