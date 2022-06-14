Есть такая профессия – людям помогать

«Знать хотите, чем пахнет старость?

Одиночеством у окна,

губ дрожанием. Всё что осталось,

когда выжаты слёзы до дна».

Эти строки, прочувствованные до глубины души написала Ольга Сорокина. Эффектная, энергичная женщина она более тридцати лет посвятила педагогической деятельности. Десять из них – в должности заместителя директора школы по воспитательной работе. Четыре года назад поняла, что должна поменять профессию. С тех пор работает в одном из отделений социального обслуживания города Кургана.

«Сюда я пришла не случайно. Меня привело, можно сказать, горе, - рассказывает о своём решении Ольга Анатольевна. – Я потеряла своих родителей. Тогда почувствовала, что не всё им додала. Пришла сюда с той целью, чтобы помогать людям. В нашем коллективе очень много положительных прилагательных – доброта, забота, любовь, уважение, доброжелательность. Мы здесь остаёмся самые стойкие, кто может постоять за старость».

В отделении социального обслуживания № 22, где работает Ольга Сорокина -16 сотрудников. Из них тринадцать - социальные работники. Те, кто непосредственно на дому помогают своим подопечным. На участке отделения сто сорок четыре таких пенсионера и инвалида. Перечень услуг, который им оказывают соцработники самый широкий – уборка квартиры, приготовление пищи, смена абсорбирующего белья, помощь в пользовании катетерами, доставка медикаментов и продуктов и так далее.

«Главные качества, которыми должны обладать социальные работники – терпение, умение найти подход к людям, быть гибкими в отношениях, заботливыми. Людьми с доброй душой и большим сердцем, - поясняет заведующая отделением № 22 социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов города Кургана Ксения Горпенко. – Те, кто не обладает этими качествами, они и уходят быстро».

Большинство соцработников – сами люди предпенсионного и уже пенсионного возраста. Людмила Гедеонова социальной службе отдала тридцать лет, но и, выйдя на пенсию, осталась в профессии, продолжает заботиться о своих подопечных. Их у неё четырнадцать человек. Людмила Ивановна женщина хрупкая, а работа не из лёгких. И морально и физически.

«Был у меня был подопечный – Народный артист России, - вспоминает Людмила Ивановна. - Надо было мне с ним гулять. Одевала его перед прогулкой полностью и летом и зимой, выносила на крыльцо инвалидную коляску – двадцать килограммов, усаживала его. Подчас он не хотел сидеть у подъезда, требовал, чтобы я его везла в Детский парк. А он сам под два метра ростом. У коляски подставки под ноги не было. Он их вытягивает, и вот так я его катаю. Внимания он к себе требовал немало. Чуть что не по его, грозился звонить с жалобой».

Требовательны практически все, кому соцработники оказывают помощь. Например, на участке, где работают наши героини, живёт много бывших высокопоставленных работников, которые всегда были на виду, на руководящих постах. Сейчас они давно на пенсии. Некоторым уже под девяносто и больше лет.

«Они же прожили большую жизнь, - говорит Ксения Горпенко. - Это люди со сформировавшимся характером, устоями. Всё привыкли делать сами, а тут, понимаете, какой-то чужой человек к ним приходит и делает, как они считают, всё не так, как им надо».

Придирки бывают очень обидные. Мои собеседницы привели пример, когда сын одного из их клиентов – отставного военного в высоком чине, приезжал, к нему домой, когда соцработник проводила уборку, надевал белые носки, проходил по всей квартире, снимал их, а потом показывал молодой сотруднице службы соринки, которые находил. Хотя сам пенсионер претензий не высказывал, девушка уволилась со слезами. Но такие случаи – исключение. Соцработников ждут, как луч света в окошке. Они для своих подопечных - единственные с кем те могут пообщаться, поделиться проблемами, кому пожаловаться, рассказать о наболевшем, от кого получить помощь.

В тоже время помощь нужна и самой службе. Социальные работники говорят о необходимости повышать её престиж в обществе, уделять ей больше внимания, принимать меры для привлечения молодёжи, заинтересовывать людей заработной платой, поощрениями, льготами. Сейчас в Кургане семнадцать отделений надомного обслуживания пенсионеров и инвалидов. Раньше было двадцать пять. Сами сотрудники службы предполагают, что число отделений рано или поздно опять будет увеличиваться, потому что пенсионеров у нас становится больше. Сейчас в Кургане две с половиной тысячи пожилых людей и инвалидов, которым оказывают помощь на дому социальные работники – четыреста тридцать два сотрудника. Примечательно, что из них мужчин – менее двух процентов от общего числа. То есть весь этот нелёгкий труд - уборки в квартирах и приготовление пищи по нескольку раз на дню для своих подопечных, большие расстояния, которые надо проходить с сумками, полными продуктов, порой поднимаясь без лифта на высокие этажи, прогулки с катанием инвалидных колясок, санитарная помощь, продолжительные беседы по душам – всё это лежит на (хотелось бы сказать хрупких, но не получается) женских плечах.

«Мне не раз предлагали стать заведующей отделением, но я отказалась, - говорит социальный работник Ольга Сорокина. – Но я отвечала, что хочу быть удовлетворена тем, что не на бумаге сделала, а на самом деле протянула руку помощи, сказала доброе слово, погладила, обняла… За все годы своего трудового стажа я ни с одной работы не шла такой счастливой. Прихожу домой, и думаю – боже мой, я сегодня столько сделала, и все мне сказали спасибо»!

Константин Сапунов. Фото автора.

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