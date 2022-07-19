Есть женщины в зауральских селеньях

В наши дни у каждого своё хобби. Как правило, женщины занимаются вышивкой или вязанием. Некоторые любят готовить, выращивать цветы. Но сегодня редакция «Боевое слово» знакомит читателей с необычным женским увлечением.

Любовь Рязанова проживает в Белозерском районе, в саду ухаживает за синими цветами Дельфиниума и красными Зорьки Халцедонской, печёт наивкуснейшие пирожки и любит вязать. Казалось бы, что необычного?

На столе в блюдцах собраны ягоды виктории, вишни и ирги, на плите насвистывающий чайник. Ноги согреты мягкими подследниками из собачьей шерсти. Любовь Герасимовна прядёт сама на деревянном веретене, по старинке. Весь дом устлан яркими ковриками, что говорит о любви к вязанию у хозяйки.

Но оказывается, что женщина не так проста, как кажется. Летом она совсем забрасывает веретено, ведь нужно бежать на рыбалку. С утра Любовь идёт на зов Тобола, удочки всегда наготове. Женщина с блеском в глазах рассказывает про рыболовные снасти, говоря для чего тот или иной поплавок, в каких случаях использовать бамбуковую удочку, а когда другую. И тут выясняется, что ходит она не одна, у них целое сообщество: «Нас там много: Сережа, Валера, Миша. И тётя Катя тоже каждый раз с нами. Ей уже за 80, а она такая молодец!» - делится с гостями Любовь.

Дом у неё на углу улицы Суворова, во дворе на цепи дружелюбный пёс радуется прохожим, а кошка растягивается на крыльце, наевшись свежего улова. Вокруг посажены цветы, а гостю так и хочется назвать это место «Райским уголком».

По материалу газеты «Боевое слово» Белозерского округа.

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