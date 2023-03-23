Этим летом на Урале откроются 3400 детских лагерей

Эти летом в регионах Уральского федерального округа будут работать 3 400 летних лагерей: более 3 тысяч лагерей с дневным пребыванием, 40 - палаточного типа и 183 - загородных лагеря

«Очень важно охватить программами летнего отдыха и оздоровления максимально широкий круг детей – чтобы они не сидели без дела, не придумывали себе опасных развлечений. В то же время необходимо очень внимательно следить за качеством услуг, которые предоставляют организации. В них должны работать квалифицированные специалисты и строго соблюдаться все санитарные, противопожарные и иные требования», – предупредил полномочный представитель Президента Владимир Якушев.

Некоторые программы УрФО вошли в число лучших региональных практик в сфере отдыха и оздоровления детей, которые в декабре прошлого года представили в Минпросвещения России.

Среди лучших практик, например, отмечены проекты, направленные на трудовое воспитание детей. Это «Кулинарная студия» в Тюменской области, тематические смены «Профсоюз» в Свердловской области.

В Челябинской области отмечена профильная смена для обучающихся «SMART-наставничество», ориентированная на развитие навыков проектирования и целеполагания.

Есть проекты и для особенных детей. Проект Курганской области «Инклюзивные смены «Я и мой друг». Это смена для детей с инвалидностью и их родителей (сопровождающих) в загородных лагерях Курганской области с участием специалистов и волонтёров. На сменах дети с инвалидностью получают возможность развить свои социальные и бытовые навыки, что помогает им в преодолении социальной изоляции.

В прошлом году (с июня по август) в организациях отдыха и оздоровления детей в регионах УрФО отдохнули почти 356 тысяч человек.

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