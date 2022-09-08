Евгений Малышев: «Несанкционированных свалок становится меньше»

Сегодня работники Курганского лесопожарного центра и волонтёры ликвидировали свалку на территории Колташевского мастерского участка. Несанкционированная свалка занимает площадь порядка ста двадцати квадратных метров. В основном здесь бытовой мусор. Место недалеко от трассы «Иртыш» около поворота на Керамзитный. Непонятно зачем нужно везти пакеты с бытовым мусором в лес за тридевять земель. Надо признать, что этой стихийной помойке много лет, а новых, скажем так, выбросов мы не обнаружили. Ситуацию с возникновением несанкционированных свалок изменила «мусорная» реформа.

«Сейчас в реестре департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области числится пятьдесят шесть несанкционированных свалок в лесах, - пояснил начальник отдела лесного и пожарного надзора Евгений Малышев. - Семнадцать свалок ликвидировано в прошлом и текущем году. Работа ведётся по мере того, как возникает возможность».

Как правило, несанкционированные свалки в лесах ликвидируются при проведении акций по очистке леса и различных субботниках при участии волонтерских движений и неравнодушных граждан. В этой работе участвуют и арендаторы леса, выделяя технику и людей. Чтобы леса были чистыми, их нужно и очищать от мусора и не допускать загрязнения.

«Должностными лицами государственной охраны осуществляется патрулирование лесов с целью выявления и пресечения фактов несанкционированных отходов», - сообщил Евгений Малышев и предупредил, что к нарушителям применяются меры административного воздействия.

Так, за нарушение санитарной безопасности в лесах штраф для физических лиц от пятисот до тысячи рублей. Должностные лица должны за противоправные действия заплатить от тысячи до двух, а юридические от десяти до двадцати тысяч рублей. Требования к пожарной безопасности ещё строже. За её нарушение граждане должны будут заплатить штраф от пятнадцати до тридцати тысяч рублей. С должностных лиц взыскиваются суммы от тридцати до пятидесяти тысяч, юрлица получают штрафы от ста до четырёхсот тысяч рублей. В прошлом году за нарушения к ответственности были привлечены тринадцать лиц. Общая сумма штрафов составила более сорока одной тысячи рублей. В этом году с трёх нарушителей взысканы штрафы на общую сумму полторы тысячи рублей.

Константин Сапунов. Фото автора.