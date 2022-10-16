Евгений Немчинов: "Участникам СВО обязаны предоставить кредитные каникулы"

Управляющий Отделением Курган Банка России Евгений Немчинов рассказал, что такое кредитные каникулы и как их можно оформить.

В соответствии с законом предоставляется право отсрочки платежей гражданам, которые до участия в специальной военной операции взяли ипотеку, потребительский кредит либо микрозайм. Этим же правом также могут воспользоваться и члены их семей. Кредитные каникулы возможны на срок службы по контракту либо участия в специальной военной операции плюс 30 дней. Обратиться за кредитными каникулами можно до конца 2023 года.

- Военнослужащий может предоставить справку о том, что он является участником специальной военной операции. Если это затруднительно, то банк может сделать это самостоятельно, запросив эти данные у министерства обороны. Если все-таки кредитор настаивает на том, чтобы заемщик предоставил такие данные, а у заемщика сейчас трудности, то он обязан это сделать после окончания участия в специальной военной операции. Если документы за заемщика предоставляют члены семьи, они должны предоставить документы, подтверждающие их родство, - прокомментировал Евгений Немчинов.

Кредитор рассматривает это заявление в течение десяти дней. Он обязан предоставить кредитные каникулы, за исключением одного случая – если не подтверждается участие гражданина в спецоперации. Если в течение 15 дней гражданин не получает информацию об отказе от кредитора, значит кредитные каникулы предоставлены с момента обращения гражданина в банк.

- Банк либо финансовая организация направляют новый график платежей. Пока действуют кредитные каникулы, никакие штрафы на просроченную задолженность не начисляются. Исполнительное производство, начатое ранее, прекращается, но проценты по кредитам продолжают начисляться. По потребительским кредитам по ставке две трети от среднерыночного значения полной стоимости кредита, который рассчитывает Банк России на момент обращения за кредитными каникулами. Но не выше первоначальной ставки, которая указана в кредитном договоре. По ипотечным кредитам – по ставке, которая указана в кредитном договоре, но так, как, если бы заемщик вносил регулярно свои платежи. С каждым плановым периодом база для начисления процентов уменьшается, - пояснил Евгений Немчинов.

Если вы выполнили все условия, но не получили кредитные каникулы и считаете, что были нарушены ваши права, как потребителя финансовых услуг, можно обратиться в интернет-приемную Банка России cbr.ru/reception либо по телефону 8-800-300-30-00.