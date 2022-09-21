Фамилии лучших студентов Зауралья станут известны в конце сентября

Завершился заочный региональный этап Российской национальной премии «Студент года – 2022». В финал вышли 30 индивидуальных участников и 9 студенческих объединений.

В ходе конкурсных испытаний члены жюри оценивали видеоролики, в которых ребята презентовали свою студенческую жизнь; проверяли документацию об успеваемости, наградные материалы, которые подтверждали участие в мероприятиях, событиях городского, областного и всероссийского масштаба.

Очный этап конкурса пройдёт 28 сентября в мультицентре «Скрепка». Участников ожидают творческая самопрезентация, дискуссионные площадки и подготовка студенческого мероприятия. Как сообщает Молодёжный портал Зауралья, победители будут рекомендованы для участия во всероссийском этапе премии.

Лидеров выберут в номинациях: «Интеллект года», «Общественник года», «Профессионал года», «Староста года», «Творческая личность года», «Спортсмен года». Среди коллективных направлений члены жюри будут выбирать «Патриотическое объединение года», «Добровольческое объединение года» и «Студенческий клуб года».

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