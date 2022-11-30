Федеральный эксперт поразилась «стоимостью» микрозайма в Курганской области

В Курганской области созданы просто уникальные условия для развития бизнеса. Таких нет ни в одном другом регионе Российской Федерации. Об этом сегодня, 30 ноября, заявила эксперт Министерства экономики РФ и Национальной технологической инициативы, член Палаты налоговых консультантов и бизнес-тренер Лариса Сенникова. Она посетила Курган по приглашению Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области», чтобы в качестве модератора провести Межрегиональный форум «Самозанятый – Я занят САМ».

- Для развития своего дела самозанятому нужны деньги. Где их взять? В Курганской области это можно сделать в региональном фонде «Инвестиционное агентство». Здесь, как мне рассказали, выдают микрозаймы просто на уникальных условиях, - приятно поразилась Лариса Сенникова.

Начальник отдела микрофинансирования «Инвестагентства» Ольга Птицына пояснила участникам форума, что размер микрозайма самозанятым может достигать 500 тыс. рублей, срок кредитования – до 3 лет, а процентная ставка – всего 1% годовых.

- Микрозайм может быть двух видов – залоговый и беззалоговый. В первом случае его размер составляет до полумиллиона рублей. В качестве залога нужно предоставить движимое или недвижимое коммерческое имущество, - указала Ольга Птицына.

По ее словам, размер беззалогового микрозайма меньше – до 300 тыс. рублей. Для его получения обязательно поручительство двух лиц (физических или юридических – без разницы). В качестве поручителей могут выступить родители заёмщика (даже если они уже пенсионеры), другие родственники или вообще третье лицо. Процентная ставка от этого не увеличивается, и страховка не требуется.

- Я много езжу по стране и могу с уверенностью сказать, что таких низких процентных ставок больше нет нигде в России! В других регионах местные власти предоставляют микрозаймы под 7,5% годовых и выше. А в коммерческих банках ставка еще больше – вместе со страховкой не менее 20% годовых. Поэтому в Курганской области созданы просто уникальные условия для развития бизнеса! Оплатить проценты – наверное, 200 рублей в месяц – может себе позволить даже школьник, - удивилась эксперт Министерства экономики РФ Лариса Сенникова.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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