Федор Теребенин: «Это наш народ, это наши люди, и мы должны их защитить»

НАТО и Запад развязали войну на полное разграбление и уничтожение уже не Украины, а конкретно нашей страны. Об этом прямо заявил в своем сегодняшнем специальном обращении Президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства заявил, что он чувствует свою ответственность за судьбу людей Донбасса и освобожденных территорий, и считает их таким же родным народом, как и народ России. Курганские общественники сразу же поддержали главу государства.

«Хотел бы отметить, что мы воюем не против Украины. Спецоперация идет против всего Запада. Владимир Владимирович правильно говорит, что НАТО и весь Запад давно уже хотят, чтобы Россия была разрознена и разделилась на несколько регионов, не была такой сильной, как сегодня, - заявил председатель Курганского регионального отделения Общероссийского народного фронта Федор Теребенин. - Мы должны поддержать президента, так как он выражает волю народа, сплотиться и дать отпор всему Западу. Он молниеносно отреагировал на решение народа ЛНР и ДНР о проведении референдума о присоединении к России. Конечно, это наш народ, это наши люди, и мы должны их защитить, а территория перейти в состав Российской Федерации для полного воссоединения».

Президент подчеркнул, что мы уже защищаем эти регионы, но после вхождения в состав России будем делать это совершенно в ином качестве. Действия России официально станут защитой своих людей и своей земли.

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